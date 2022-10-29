Лондон, , 07:50 — REGNUM Президенту США Джо Байдену следует отказаться от высокомерия и отговорить киевских нацистов от идеи захвата Крыма, заявил британский политолог Анатоль Ливен в журнале The Foreign Policy.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все собеседники из России, в большинстве случаев простые люди, сказали мне, что для защиты Крыма в крайнем случае необходимо применить ядерное оружие, как это сделали бы США для защиты Гавайев и Перл-Харбора», — заявил он.

Эксперт добавил, что в таком сценарии развития событий не заинтересована ни одна из стран мира. По его мнению, риски, связанные с авантюрами киевской хунты, значительно перевешивают потенциальную выгоду для Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский обозреватель Кристофер Колдуэлл заявил, что специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР началась из-за ошибочной позиции Запада по Крыму. По его мнению, Москва не стала бы проводить операцию, если бы западные страны признали воссоединение полуострова с Россией.