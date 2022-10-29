Сан-Франциско, США, 29 октября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Копии недавно написанного ими кода указали распечатать сотрудникам Twitter в качестве доказательства их востребованности на фоне слухов о массовых увольнениях. Об этом 28 октября пишет издание New York Times.

Esther Vargas Twitter

Утверждается, что некоторым сотрудникам Twitter было дано указание распечатать копии кода, который они недавно писали, в качестве доказательства их работы. При этом сотрудники не получают никаких уведомлений от руководства компании и опираются на новостные сводки.

Кроме того, отмечается, что компания Twitter уже провела «заморозку кода», чтобы исключить внесение поправок в работу приложения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что якобы в офисе Twitter начались массовые увольнения и возле здания компании уже собралась группа людей с картонными коробками, которых уволили. Однако позднее оказалось, что люди с коробками в руках могли лишь притворяться уволенными сотрудниками компании, раздувая слухи и панику.