Приштина, Сербия, 29 октября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Совокупный бюджет Сил безопасности (Армии) Косово и Министерства обороны Косово на 2023 год составит 123 миллиона евро. Об этом заявили 28 октября на пресс-конференции премьер-министр Косово Альбин Курти и министр финансов Косово Хекуран Мурати, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов ИА REGNUM Албанцы из силовых структур Косово

В присутствии журналистов Мурати заявил, что этот бюджет на 20 процентов больше, чем в текущем году — 102 миллиона евро. Отметим, увеличение расходов, вероятно, в значительной мере связано с инфляцией, которая в этом году увеличилась и в среднем на Балканах составляет не менее 10%.

Ранее правительство Косово одобрило законопроект о бюджете на 2023 год, который, как ожидается, составит 3 миллиарда 212 миллионов евро. В новом бюджете около 750 миллионов евро выделено на заработную плату работников госучреждений, а 493 миллиона — на товары и расходы.