Приштина, Сербия, , 07:50 — REGNUM Бывшая министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стубла 28 октября выступила с критикой ЕС за отсутствие реакции на отказ сербских властей продлить разрешение на пребывание в Белграде лидеру переговорной команды Косово на переговорах с Сербией Беснику Бислими.

Эди Рама tomislav medak

На своей странице в социальной сети Харадинай-Стубла напомнила, что ее отказ выдать разрешение президенту Сербии Александру Вучичу на посещение Косово в период обнаружения братской могилы с телами косовских албанцев в сербском Кижеваке представитель ЕС на Западных Балканах Мирослав Лайчак выступил с замечаниями к премьер-министру Косово Авдулле Хоти, однако он не поступил аналогичным образом после выдворения из Сербии косовского переговорщика.

Бислими направлялся в Белград на конференцию «Дипломатический диалог», подготовка которой велась с апреля текущего года. На подъезде к Белграду его автомобиль развернули с формулировкой «мы не можем обеспечить вас безопасность» и предписали покинуть Сербию.

Организатор конференции Душан Янич связывает разворот Бислими с «войной за идентичность» на фоне требования косовских властей о перерегистрации автомобилей с номерами, выданными сербскими властями для Косово и Метохии и Приштины на номера Республики Косово.

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