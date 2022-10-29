Москва, 29 октября, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Средняя цена подержанного легкового автомобиля на российском рынке в октябре снизилась на 3% в сравнении с предыдущим месяцем. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Vladtime.ru Авторынок

Цены на автомобили с пробегом росли на протяжении всего лета и первого месяца осени. Динамика изменилась в октябре, когда средняя цена снизилась на 3% или 35 тыс. рублей до 1 млн 220 тыс. рублей.

Эксперты объясняют начавшееся снижение цен ростом предложения на рынке. Они допускают, что эта динамика может сохраниться в следующих месяцах.

Год назад — в октябре 2021 года — средняя цена подержанного авто в России была почти на 40% ниже, чем в этом же месяце текущего года. Пик роста цен на подержанные автомобили пришёлся на весну 2022 года на фоне антироссийских санкций, затруднивших поставки автомобилей ряда иностранных марок и комплектующих для отечественного автопрома.