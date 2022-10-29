Иркутск, 29 октября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Иркутской области подводят итоги минувшего пожароопасного сезона и начинают подготовку к следующему. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

38.mchs.gov.ru Лесной пожар. Иркутская область

«Общая площадь пожаров в этом году у нас существенно уменьшилась: 194,2 тысячи га против 461,6 тысяч га в прошлом году. Это хороший итог! Добиться этого, в первую очередь, удалось благодаря оперативному реагированию», — написал он в своём телеграм-канале.

В большинстве случаев возгорания были потушены в день обнаружения.

При этом средства на защиту лесов в 2023 году будут увеличены на 240 млн рублей за счёт регионального бюджета. Предполагается увеличить штат парашютно-десантной службы Иркутской базы авиаохраны лесов с 440 до 640 человек.

Кроме того, глава региона поручил рассмотреть возможность создания дополнительных лесопожарных станций III типа в Киренске и Тулуне.