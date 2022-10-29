Тегеран, , 07:35 — REGNUM США используют социальные сети в качестве оружия информационной войны против иранских властей, говорится в заявлении министерства разведки и разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В Тегеране считают, что такое вмешательство Вашингтона позволяет распространять лживую информацию с целью изменения ситуации в стране определенным образом. Для этого, как отмечают иранские власти, организаторы подобных акций используют тысячи фальшивых пользователей.

Также подчеркивается, что «заказная антиреволюционная «пехота»» управляет процессами в Иране из-за границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс предупредил, что Вашингтон может применить альтернативные санкциям инструменты, позволяющие наказать Тегеран за поставки вооружений.

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