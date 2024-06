Москва, 29 октября, 2022, 07:31 — ИА Регнум. В сериале HBO «Одни из нас» на основе популярных видеоигр The Last of Us не будет эпизода, который должен был снимать российский Кантемир Балагов. Об этом режиссёр сообщил 29 октября на своей странице в соцсети.

Скриншот из трейлера игры Ремейк The Last of Us

Кинематографист разместил пост в ответ на публикацию журнала The Hollywood Reporter о том, что он снимет картину Butterfly Jam для компании Square Peg Partners Ари Астера. В нём он написал, что будет «счастлив» работать над проектом вместе с Астером и Александром Роднянским, а также отметил, что уже не связан с сериалом HBO.

«Я покинул проект TLOU (The Last of Us — ИА REGNUM) больше года назад и не имею к нему никакого отношения», — написал Балагов, добавив, что он желает «только наилучшего» этому шоу и его авторам.

Напомним, о том, что Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала «Одни из нас» СМИ сообщили в январе 2021 года. ранее режиссёр выпустил на экраны фильмы «Дылда», «Теснота», «Софичка» и другие.