Тирана, , 07:30 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 28 октября ответил лидеру оппозиции и бывшему премьер-министру Албании Сали Берише на критику своих расходов.

Эди Рама tomislav medak

«Монументальная клевета о миллионах евро расходов на путешествие показывает не только вырождение любителей красиво пожить из оппозиции, но и их презрение к албанцам:

Среднегодовые расходы премьер-министра на поездки за границу в 2010 г. — 251 365 леков.

2021 г. — 64 972 новых леков».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, обвинения в адрес Рамы посыпались после того, как стало известно, что для своих зарубежных вылетов он использует чартерные рейсы. Информацию о поездках политика за период с 2005 по 2022 год выложили в открытый доступ хакеры из Homeland Justice.

Напомним, в 2010 году премьер-министром Албании был Сали Бериша.

Читайте ранее в этом сюжете: Хакеры выложили в сеть личные данные премьер-министра Албании