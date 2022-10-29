Севастополь, , 07:26 — REGNUM Рейд в Севастополе временно перекрыт, остановлено движение катеров и паромов. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба правительства города в своём телеграм-канале.

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят», — указано в сообщении правительства города.

Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы пассажирские автобусы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале сообщил об атаке беспилотников на город.

«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы на готове», — уточнил Развожаев.

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