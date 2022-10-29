Москва, , 07:24 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса в монтажно-испытательном корпусе космодрома «Байконур» приступили к подготовке к полёту на Международную космическую станцию кораблей «Прогресс МС-22» и «Союз МС-23». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

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Сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» расконсервировали грузовой корабль «Прогресс МС-22» 28 октября. Далее они провели внешний осмотр и начали готовить корабль и наземное оборудование к электрическим испытаниям.

Также специалисты приступили к первым этапам предстартовой подготовки пилотируемого корабля «Союз МС-23». В ближайшее время корабль пройдёт комплексные электрические испытания и тестирование бортовой автоматики.

Первым к МКС отправится грузовой корабль — запуск «Прогресса МС-22» запланирован на февраль 2023 года. Полёт пилотируемого «Союза МС-23» должен состояться в марте следующего года.

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» прибыл к Международной космической станции 28 октября 2022 года. Предыдущий пилотируемый корабль серии «Союз» — «Союз МС-22» — состыковался с орбитальной станцией 21 сентября.

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