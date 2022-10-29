Рим, 29 октября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским и заявила ему, что надеется на продолжение сделки по вывозу зерна с территории бывш. УССР, сообщили в пресс-службе главы итальянского правительства.

Vox España Джорджа Мелони

Она также подтвердила полную поддержку Римом киевского режима. Кроме того, Мелони отметила приверженность итальянской стороны всем дипломатическим усилиям, направленных на урегулирование ситуации территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Джорджа Мелони объявила, что Италия остается надежным партнером НАТО, в том числе и в вопросе помощи Киеву.

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