Стокгольм, , 07:14 — REGNUM Служба безопасности Швеции намерена провести еще одно расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Дальнейшие следственные действия по газопроводам будут проведены при поддержке шведских вооружённых сил», — говорится в сообщении.

Ранее ВМС Швеции заявило о появлении гражданского судна под российским флагом в районе диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По их сведениям, судно «Нефит» было зафрахтовано компанией, которая владеет трубопроводами. При этом глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков затруднился ответить, ведет ли это судно расследование диверсии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о трудностях в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, исследование трубопроводов осложняется большой глубиной, на которой находятся трубы.