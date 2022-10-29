Стокгольм, 29 октября 2022, 07:14 — REGNUM Служба безопасности Швеции намерена провести еще одно расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Место разрушения газопровода «Северный поток»
Место разрушения газопровода «Северный поток»
Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Дальнейшие следственные действия по газопроводам будут проведены при поддержке шведских вооружённых сил», — говорится в сообщении.

Ранее ВМС Швеции заявило о появлении гражданского судна под российским флагом в районе диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По их сведениям, судно «Нефит» было зафрахтовано компанией, которая владеет трубопроводами. При этом глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков затруднился ответить, ведет ли это судно расследование диверсии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о трудностях в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, исследование трубопроводов осложняется большой глубиной, на которой находятся трубы.