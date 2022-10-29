Вашингтон, 29 октября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Нападение на супруга спикера палаты представителей Нэнси Пелоси сравнил со штурмом Капитолия президент США Джозеф Байден, выступая 28 октября перед однопартийцами-демократами в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Уточнив, что судит об инциденте с супругом Пелоси только по информации, опубликованной в СМИ, поэтому не может поручиться за их точность.

«Этот парень использовал те же кричалки… которые были в ходу 6 января во время атаки на Капитолий. Я это не придумываю, это было в новостях. Я не могу это гарантировать. Я могу сказать, о чем сообщалось. Он кричал: «Где Нэнси?», — отметил Байден.

Глава Белого дома обвинил при этом республиканцев в том, что они распространяют и активно продвигают идеи, которые пагубно влияют на «не слишком сбалансированных» людей.

Американский лидер имел в виду момент во время штурма Капитолия в 2021 году, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа разыскивали Нэнси Пелоси, чтобы не допустить утверждение результатов президентских выборов Конгрессом США. В свою очередь, мужчина, напавший на Пола Пелоси с молотком, искал встречи со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер демократического большинства в Сенате Конресса США Чак Шумер осудил нападение на Пола Пелоси. Лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скализ также выступил с осуждением произошедшего с Пелоси и поблагодарил следователей за работу.