Приштина, Сербия, 29 октября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 28 октября прокомментировал решение правительства Косово о введении переходного периода перед введением полного запрета на использование выданных Сербией номеров KM (Косово и Метохия) и PR (Приштина).

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что осознает, что страны Запада требуют от Косово переноса решения по номерам на более долгий срок (на 10 месяцев), однако считает наилучшем выработанный компромиссный вариант который он совместно с министром внутренних дел Косово Джелялем Свечлей представил послам стран «Большой пятерки» — США, Германии, Великобритании, Франции и Италии.

Постановление предполагает, что «в течение трех недель, с 1 по 21 ноября, нарушители (с нелегальными в Косово номерами — ИА REGNUM) будут получать выговор. Затем, в течение двух месяцев с 21 ноября до 21 января, они будут получать штраф, в то время как с 21 января по 21 апреля нарушителям будут выдаваться временные номера, но с 21 апреля номера, выданные Сербией и зарегистрированные в Косово и Метохии будут запрещены».

До 1 ноября желающим перейти на номера республики Косово предлагалось сделать это бесплатно, однако треть из тех немногих, кто пошел навстречу властям Косово, поплатился за это своим автомобилем — осуществлено уже не менее четырех поджогов.