Брюссель, 29 октября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Брюссель приветствует достижение договоренностей между Израилем и Ливаном о демаркации морской границы и называет это соглашение «историческим», говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

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В документе сказано, что сделка будет способствовать стабильности обеих стран и всего ближневосточного региона. Кроме того, ЕС призывает Ливан и Израиль продолжать «конструктивное взаимодействие».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее договоренности о морской границе между Израилем и Ливаном были положительно оценены правительством Южной Кореи и лидером ливанской партии «Хезболла» Хассаном Насралла.