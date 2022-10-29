Буэнос-Айрес, 29 октября, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Аргентина заключила с кредиторами из Парижского клуба новое соглашение, по которому она должна будет погасить задолженность в $1,9 млрд до 2028 года. Об этом 29 октября сообщает неофициальное объединение кредиторов.

Огюст Шарпантье. Кредитор. 1842

из заявления Парижского клуба «Погашение Аргентиной соответствующих сумм, номинированных в валютах первоначального займа, должно быть произведено 13 последовательными платежами раз в полгода. Первый платёж должен быть выполнен в декабре 2022 года, последний — в сентябре 2028-го».

Отмечается, что новая договорённость «предоставляет устойчивое решение вопроса с просроченной задолженностью Аргентины», составляющей $1,97 млрд по состоянию на сентябрь 2022 года.

Ранее о достижении соглашения с Парижским клубом по вопросу погашения задолженности, которая накапливалась Аргентиной с 2019 года, заявил министр экономики Аргентины Серхио Масса.

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