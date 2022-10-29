Сан-Франциско, США, , 06:52 — REGNUM Люди с коробками в руках, которые стояли возле офиса Twitter в Соединенных Штатах, могли лишь притворяться уволенными сотрудниками компании. Об этом сообщил портал Verge.

Twitter Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что один из таких людей представился как Рахул Лигма. При этом пользователя с таким именем во внутренней системе Twitter не было зарегистрировано. Также портал указывает, что фамилия этого человека может быть отсылкой к одной из интернет-шуток.

Портал отмечает, что якобы уволенные сотрудники социальной сети уже сделали ряд странных заявлений перед журналистами. В связи с этим не исключается, что люди с коробками у здания Twitter могли быть самозванцами, которые в компании никогда не работали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское агентство Bloomberg заявило, что в офисе Twitter начались массовые увольнения сотрудников. Агентство указывало, что возле здания компании уже собралась группа людей с картонными коробками, которых уволили. До этого американские СМИ сообщали, что новый владелец Twitter американский олигарх Илон Маск якобы намерен уволить до 75% действующих сотрудников компании.

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