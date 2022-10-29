Сан-Франциско, США, 29 октября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Люди с коробками в руках, которые стояли возле офиса Twitter в Соединенных Штатах, могли лишь притворяться уволенными сотрудниками компании. Об этом сообщил портал Verge.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Уточняется, что один из таких людей представился как Рахул Лигма. При этом пользователя с таким именем во внутренней системе Twitter не было зарегистрировано. Также портал указывает, что фамилия этого человека может быть отсылкой к одной из интернет-шуток.

Портал отмечает, что якобы уволенные сотрудники социальной сети уже сделали ряд странных заявлений перед журналистами. В связи с этим не исключается, что люди с коробками у здания Twitter могли быть самозванцами, которые в компании никогда не работали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское агентство Bloomberg заявило, что в офисе Twitter начались массовые увольнения сотрудников. Агентство указывало, что возле здания компании уже собралась группа людей с картонными коробками, которых уволили. До этого американские СМИ сообщали, что новый владелец Twitter американский олигарх Илон Маск якобы намерен уволить до 75% действующих сотрудников компании.