Скопье, 29 октября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Уже три дня подряд девять средних школ города Скопье получают предупреждения о заложенных бомбах и взрывчатке по электронной почте.

Цитата из а/ф «Ночь коротка, так что гуляй, девочка». реж Юаса Масааки. 2017. Япония Взрыв

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, все предупреждения оказались ложными, однако нормальный ход учебного процесса был нарушен. Полицией Северной Македонии были предприняты меры по эвакуации учеников и осмотру помещений.

Почтовые адреса, с которых поступают предупреждения, не дают возможность идентифицировать злоумышленников. В союзе учеников средних школ Северной Македонии 28 октября потребовали от властей в кратчайшие сроки выявить авторов писем с угрозами для предотвращения паники.