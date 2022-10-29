Киев, , 06:43 — REGNUM Отправить в Киев системы ПВО, тяжёлое оружие, генераторы, а также тёплые одеяла и одежду попросил у стран Запада мэр города Виталий Кличко. Об этом 29 октября сообщает Daily Mail.

Виталий Кличко в костюме деда Мороза Kyivcity.gov.ua

Как пояснил мэр Киева, из-за повреждения энергетической инфраструктуры предстоящая зима станет «огромным испытанием» для жителей города.

«Из-за значительного дефицита электроэнергии, от 20% до 50%, — система энергоснабжения города работает в аварийном режиме», — написал Кличко на своей странице в соцсетях.

Мэр Киева отметил также, что на территории б. УССР повреждено около 40% инфраструктуры и из-за этого страна «доведена до отчаяния». Кличко добавил, что веерные отключения электроэнергии начнутся в Киеве и в ближайших к нему населённых пунктах в ближайшее время.

Кроме того, глава Киева сообщил о прибытии в город нового оборудования ПВО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Вашингтоне указали, что поддержка киевского режима со стороны Соединенных Штатов ударит как по США, так и по их союзникам, а также может привести к обрушению мировой экономики.

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