Варшава, 29 октября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Американская компания Westinghouse Electric построит в Польше первую в стране атомную электростанцию, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в своем микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Заявление главы польского сделано на фоне планов Варшавы по сокращению выбросов углерода и поэтапному отказу от использования угля. В тендере на строительство АЭС в Польше, помимо Westinghouse, участвовала южнокорейская государственная компания Korea Hydro Nuclear Power.

Кроме того, польские власти вели соответствующие переговоры еще с французскими организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что лидерство в сфере поставок ядерных реакторов в мире перешло от США к России.