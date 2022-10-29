Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Лидер демократического большинства в Сенате Конресса США Чак Шумер осудил нападение на Пола Пелоси — супруга спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом сенатор написал в своем микроблоге.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он назвал случившееся «подлым актом» и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. Такие же пожелания адресовал и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл.

Парламентарий добавил в микроблоге, что «напуган и возмущен» преступлением. Лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скализ также выступил с осуждением произошедшего с Пелоси и поблагодарил следователей за работу.

Конгрессмен отметил, что в США «нет места насилию» и добавил, что молится за полное выздоровление пострадавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция американского города Сан-Франциско распространила ранее информацию о том, что полицейские, прибывшие по вызову о нападении на Пола Пелоси, увидели, как преступник избивает жертву молотком, и приказали бросить орудие.

Читайте ранее в этом сюжете: Мужа Пелоси избили молотком на глазах у полицейских