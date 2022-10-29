Токио, , 06:28 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен в ноябре 2022 года посетить саммит G20 в Индонезии, а затем отправиться с официальным визитом в Камбоджу и Таиланд, передает телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники.

Фумио Кисида Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники указывают, что Кисида намерен в ходе поездки обсудить ситуацию вокруг территории бывш. УССР и Тайваня, а также ситуацию с мировой экономикой. В частности, главу японского правительства интересует рост цен на энергоносители на мировом рынке, а также поставки продовольствия.

Отметим, что саммит G20 будет проходить с 15 по 16 ноября на острове Бали в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава японского правительства Фумио Кисида пообещал предоставить дополнительную помощь киевскому режиму, чтобы помочь ему пережить зиму. Он отметил, что Токио готов отправить обогреватели и теплую одежду.