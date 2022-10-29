Пурвокерто, , 06:21 — REGNUM В индонезийской провинции Центральная Ява 29 октября произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Остров Ява

Подземные толчки были зафиксированы в 08:02 по местному времени (04:0 мск). Их эпицентр располагался в 69 километрах к югу от города Пурвокерто (217 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 77 километров.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, на тихоокеанском побережье Перу 28 октября произошло три землетрясения, последнее — магнитудой 5,8.

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