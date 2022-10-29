Мурманск, 29 октября, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев вручил награды военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации территории бывш. УССР. Об этом сообщила пресс-служба СФ.

Минобороны России Александр Моисеев

«Я сейчас делаю акцент на том, что вы те герои, которые сейчас делают историю нашего государства. Я искренне благодарю каждого из вас, благодарю ваших близких и членов семей, которые вас поддерживают — без этого тоже невозможно», — заявил Моисеев.

Отмечается, что церемония награждения проходила в военно-морском госпитале Северного флота, где лечатся получившие ранения участники спецоперации. Уточняется, что оператору отделения противотанковых управляемых ракет отдельной мотострелковой бригады вручили орден Мужества и медаль «За отвагу» за проявленный героизм. Также несколько военнослужащих получили медали Суворова, Жукова и медали «За отвагу».

Моисеев пожелал всем раненым скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной полноценной жизни. Он поблагодарил участников спецоперации за проявленное мужество и доблесть.