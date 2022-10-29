Токио, 29 октября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Власти Японии изучают возможность создания новой подводной лодки специально для размещения закупаемых у США крылатых ракет Tomahawk. Об этом со ссылкой на источники в японском правительстве 29 октября сообщает газета Yomiuri.

U.S. Navy Крылатая ракета Tomahawk

Решение о приобретении ракет Tomahawk, дальность полёта которых достигает 1250 километров, принималось вступившим в должность в августе министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой и было положительно воспринято в Вашингтоне. Отмечается, что обсуждение условий поставки ракет, с помощью которых Япония рассчитывает значительно укрепить свой потенциал сдерживания, уже переходит в завершающую фазу.

В настоящее время японские субмарины вооружены преимущественно торпедами и противокорабельными ракетами малой дальности, неспособными преодолевать более 250 километров, что не позволяет наносить ответные удары по наземным пусковым установкам противника.

По данным издания, проектирование и создание прототипа новой подлодки может начаться в 2024 финансовом году. В случае успешных испытаний она может быть принята на вооружение в течение 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония приобретает у США крылатые ракеты Tomahawk, переговоры о поставках близятся к завершению.