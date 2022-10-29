Вашингтон, 29 октября, 2022, 05:59 — ИА Регнум. США потеряли лидерство в сфере поставок ядерных реакторов на мировом рынке, и теперь первое место заняла Россия, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на конференции в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

При этом глава организации утверждает, что американские власти собираются вернуть своей стране лидирующую позицию, принимая «определенные решения» для поддержки отрасли. Гросси отметил, что США имеют значительно научно-технический потенциал и их экономика нуждается в развитии атомной энергетики.

Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что модели финансирования, используемые компанией «Росатом» и Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC), позволяют указанным организациям более гибко действовать на мировых рынках, опережая американских конкурентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября дочерняя структура «Росатом» выиграла тендер на поставку сырья для бразильских АЭС.