Донецк, 29 октября, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Три района города Донецка в ДНР обстреляли киевские боевики. Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Первый обстрел со стороны киевских боевиков зафиксирован в 01:59 мск, обстрел вёлся по Кировскому району Донецка по направлению из населённого пункта Красногоровка. Всего было выпущено три снаряда калибром 152 мм.

Второй обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован со стороны населённого пункта Нетайлово в 02:20 мск. В этот раз киевские боевики выпустили три снаряда калибром 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Третий раз киевские боевики обстреляли город Донецк в 04:33 мск, выпустив по Куйбышевскому и Киевскому районам города два снаряда калибром 155 мм. Обстрел вёлся снова из населённого пункта Нетайлово.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстрелах боевиками ВСУ Донецка, Широкой балки и Горловки в ДНР.