Рига, , 05:31 — REGNUM Диалог с президентом России Владимиром Путиным Латвии следует вести только после увеличения численности войск НАТО на территории прибалтийской республики. Об этом 28 октября заявил президент Латвии Эгилс Левитс в беседе с Foreign Policy.

Президент Латвии Эгилс Левитс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе интервью главе Латвии напомнили, что сейчас на территории его страны находятся около четырёх тысяч военнослужащих НАТО. Однако на саммите в Мадриде союзники запланировали создать в Риге более крупную группировку войск альянса, но до сих этого не произошло.

«Решения саммита еще предстоит выполнить. Мы подписали соглашение с Канадой об увеличении численности войск до размера бригады. Невозможно удержать Владимира Путина, объясняя ему по телефону, что он делает что-то не так, и призывая его отказаться от своих намерений», — указал Левитс.

Кроме того, Левитс призвал к укреплению границ государств, входящих в военный альянс, после вступления в НАТО Финляндии, которая, по мнению главы Латвии, может стать «слабым местом» в коллективной обороне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как показал опрос, проведенный по заказу одной из ведущих финских газет Ilta-Sanomat, всего лишь 15% жителей Финляндии поддержали бы прямые военные операции НАТО против России.

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