Москва, , 05:28 — REGNUM Дочерняя структура российской госкорпорации «Росатом» выиграла тендер на поставку в Бразилию сырья для атомных электростанций. Об этом свидетельствуют результаты проведения торгов, опубликованные бразильской госкомпанией Industrias Nucleares do Brasil.

Атомная электростанция Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Согласно документам, немецкий филиал Росатома поставит бразильской стороне 330 тонн гексафторида урана, а также проведет его обогащение. Предполагается, что из этого сырья будут изготовлены тепловыделяющие элементы для бразильских АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Петрозаводске изготовили комплекты закладных деталей и элементы крепления гидроёмкостей системы пассивного залива активной зоны, которые будут использоваться при возведении второго энергоблока атомной электростанции «Аккую» в Турции. Отметим, что эту АЭС строят по межправительственному соглашению от 2021 года между Анкарой и Москвой. Проект полностью финансируется российской стороной.