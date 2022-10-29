Росатом поставит Бразилии сырье для атомных электростанций
Москва, 29 октября, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Дочерняя структура российской госкорпорации «Росатом» выиграла тендер на поставку в Бразилию сырья для атомных электростанций. Об этом свидетельствуют результаты проведения торгов, опубликованные бразильской госкомпанией Industrias Nucleares do Brasil.
Согласно документам, немецкий филиал Росатома поставит бразильской стороне 330 тонн гексафторида урана, а также проведет его обогащение. Предполагается, что из этого сырья будут изготовлены тепловыделяющие элементы для бразильских АЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Петрозаводске изготовили комплекты закладных деталей и элементы крепления гидроёмкостей системы пассивного залива активной зоны, которые будут использоваться при возведении второго энергоблока атомной электростанции «Аккую» в Турции. Отметим, что эту АЭС строят по межправительственному соглашению от 2021 года между Анкарой и Москвой. Проект полностью финансируется российской стороной.