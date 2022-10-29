Москва, 29 октября, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин включил российского лётчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ).

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«Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Ярошенко К. В. — правозащитника, общественного деятеля», — говорится в тексте указа от 28 октября 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Константин Ярошенко 27 апреля 2022 года был освобождён из американской тюрьмы в результате обмена на гражданина США Тревора Рида.

«Я очень признателен, что мне было оказано такое доверие, как включение в состав Общественной палаты Российской Федерации, и надеюсь быть очень полезным нашему народу. На следующей наделе я определюсь с направлением — в какую комиссию Общественной Палаты я буду входить, и над чем работать. Я приложу все усилия для того, чтобы реализовать любые действия, которые пойдут на благо нашей стране», — рассказал Константин Ярошенко, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о своей будущей работе в Общественной палате.

«Думаю, передо мной будут стоять три основные задачи в части правозащитной деятельности. основная работа, на которой я хотел бы сконцентрироваться… Первое — это продолжение принципов программы «Своих не бросаем», как это было в отношении меня, в отношении Марии Бутиной или других наших соотечественников, в частности и на территории [бывш. УССР], которые восемь лет страдают от геноцида неонациостов. Их поддержка и работа по их освобождению и возвращению на родину должны быть поддержаны и увеличены. Второе - это задача по противодействию двойным стандартам «коллективного запада» в сфере правосудия, соблюдения прав человека. Не секрет, что эти двойные стандарты существуют - для тех, кто не угоден американским властям, кто думает не так, как они этого хотят. Правду надо выносить на всеобщее обозрение. А пока она скрывается, утаивается, и это немаловажный факт. Конечно, это будет тяжело, но определены рычаги влияния у нас есть, и они вполне рабочие. К тому же, у меня много единомышленников в Европе и по всему миру, среди тех, кто тоже хочет противостоять этим двойным стандартам. Третье - помощь нашим соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации, стараться вызволять их из плена, их тюрем. Ведь мы прекрасно знаем, что ни каком «правосудии» в отношении российских граждан ни в США, ни в Европе речи сейчас не идет. Это я знаю по своему опыту, знаю, что никакие их правозащитные организации там не работают. Европа смотрит в сторону Америки, и делает то, что им скажет Америка. Поэтому многим нашим соотечественникам надо оказывать юридическую помощь, консультировать, ведь в отношении них при арестах делается очень много ошибок, усугубляющих их дела», — продолжил Константин Ярошенко.