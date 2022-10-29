Севастополь, 29 октября, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте отражают нападение вражеских беспилотников, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в Telegram.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Севастополь

«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты», — заявил он.

Развожаев добавил, что в Севастополе не были поражены никакие объекты. Также он призвал жителей города сохранять спокойствие и заверил, что ситуация находится под полным контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 октября беспилотник киевских террористов атаковал Балаклавскую теплоэлектростанцию. В результате нападения на ТЭС загорелся трансформатор. Возгорание ликвидировали, пострадавших не было. Отмечалось, что атака не повлияла на подачу электричества в Севастополе и Крыму.