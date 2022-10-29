Ереван, , 05:23 — REGNUM Вертолётчики армейской авиации военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении отметили День армейской авиации учебно-тренировочными полётами в условиях высокогорья на Ми-8МТВ-5 и Ка-52. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Вертолёт российской военной базы в небе Армении Mil.ru

Военнослужащих авиационной части соединения на торжественном построении на аэродроме Эребуни с профессиональным праздником поздравил командир авиабазы, полковник Александр Петров.

пресс-служба ЮВО «После торжественного построения экипажи выполнили учебно-тренировочные полёты, отработав приёмы маневрирования в районе горных ущелий, в разном диапазоне высот, в том числе на сверхмалых, элементы сложного пилотажа в светлое и тёмное время суток».

В ходе полётов, в которых было задействовано более 120 военнослужащих и около 20 единиц техники, также были отработаны поисково-спасательные работы и эвакуация раненных в горных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало видеозапись боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 по уничтожению техники и живой силы ВСУ.

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