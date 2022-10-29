Москва, , 05:08 — REGNUM В субботу, 29 октября, в Москве облачно, дождь, температура воздуха до +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Осень Наталия Николаева © ИА REGNUM

В ночь на 30 октября в столице также дождливо, температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер юго-западный 5−10 м/с, ночью — юго-западный, западный 7−12 м/с. Атмосферное давление 743 (-10) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +7… +12°C днём. Ночью — +4… +9 °C.

В воскресенье, 30 октября, днём в столице ожидается +6… +8 °C, по области +4… +9 °C, к вечеру — понижение температуры до −1 °C, облачно с прояснениями, порывистый ветер, небольшой дождь, вечером мокрый снег, местами гололедица, атмосферное давление 735 (-8) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается −5… +0 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, лёгкие морозы в дневное время и снег ожидаются в Москве и в Московском регионе с 31 октября.

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