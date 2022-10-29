Уагадугу, 29 октября, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Акция против присутствия Франции и в поддержку развития отношений с Россией состоялась в Буркина-Фасо. Об этом 28 октября сообщает Agence France-Presse (AFP).

(сс) Sputniktilt Столица Буркина-Фасо Уагадугу

Несколько сотен человек собрались возле посольства Франции в столице Буркина-Фасо Уагадугу, а также у военной базы Франции в Камбунасе. Митингующие с согласия французского представительства передали письмо с требованием дипломатам покинуть территорию Буркина-Фасо в течение 72 часов.

Отмечается, что многие из демонстрантов размахивали флагами России, так как считают, что именно с этой страной новым властям Буркина-Фасо следует активизировать взаимоотношения. Как указал один из участников акции протеста, народ Буркина-Фасо «хочет идти вместе с Россией».

Напомним, 30 сентября группа военных совершила в Буркина-Фасо государственный переворот и отстранила от власти президента переходного периода страны полковника Поля-Анри Сандаого Дамибу. Кроме того, в стране было объявлено о приостановлении действия конституции страны и роспуске правительства, а также запрещена любая политическая деятельность, её границы закрыты на неопределённый срок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Франция предпринимает попытки помешать России распространять свое влияние на страны Африки.