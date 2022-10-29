Вашингтон, 29 октября, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Поддержка киевского режима со стороны Соединенных Штатов ударит как по США, так и по их союзникам, а также может привести к обрушению мировой экономики. Об этом сообщает журнал The Foreign Affairs.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Наиболее важные торговые партнеры и союзники Соединенных Штатов в Европе пострадают сильнее всего, главным образом из-за роста цен на энергоносители», — отмечает издание.

Авторы публикации указывают, что администрация президента США Джо Байдена не предпринимает достаточно усилий, чтобы добиться мирного урегулирования ситуации вокруг территории бывш. УССР. При этом издание указывает, что Вашингтон не предпринимает никаких дипломатических попыток, а лишь заявляет о необходимости поддерживать киевских террористов «столько, сколько потребуется».

В статье говорится, что затягивание российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории б. УССР отнимает ресурсы у США, которые Вашингтон мог бы использовать для стратегического долговременного противостояния с Китаем. При этом отсутствие диалога между Вашингтоном и Москвой ставит под угрозу сотрудничество между Россией и США по множеству важных международных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал The American Conservative зафиксировал смену риторики по отношению к России со стороны Запада. Издание не исключает, что таким образом западные страны пытаются намекнуть Москве о своей готовности к переговорам.