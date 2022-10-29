Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Ядерное оружие, размещённое за пределами США, призвал американские власти вернуть на родину и уничтожить инфраструктуру для его хранения и использования посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сказано в распространённом 29 октября посольством комментарии дипломата.

Анатолий Антонов Mil.ru

«Вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания. Кроме того, прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках «совместных ядерных миссий» НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. — ИА REGNUM)», — отметил Антонов.

При этом дипломат указал, что российское ядерное оружие аналогичного класса не представляет опасности для США, несмотря на постоянные спекуляции о том, что арсенал данных вооружений больше американского.

Данный комментарий Антонов сделал в ответ на публикации в газете Politico и ряде других местных СМИ, согласно которым США могут сократить сроки размещения модернизированных ядерных авиабомб B61-12 в Европе. Как пояснил российский дипломат, данные авиабомбы, хотя мощность их ограничена, из-за предельно близкого расположения к границам РФ приобретают стратегическое значение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден не смог понять, почему российский лидер Владимир Путин говорит о ядерном оружии, если не собирается его применять.

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