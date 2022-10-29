Вашингтон, 29 октября, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении пока не менять принципы модерации контента в приобретённой им социальной сети Twitter. Об этом он 28 октября сообщает на своей странице.

Steve Jurvetson Илон Маск

Илон Маск «Чтобы было предельно ясно, мы пока не вносили изменений в политику Twitter, касающуюся модерации контента».

Ранее предприниматель пообещал сформировать совет по модерации контента в Twitter с участием экспертов «с широким разнообразием точек зрения». И до начала его работы не принимать никаких важных решений в этой сфере, касающихся в том числе разблокировки аккаунтов.

Напомним, социальная сеть Twitter 28 октября сняла блокировку с аккаунта американского рэпера Канье Уэста.

Как сообщало ИА REGNUM, американский предприниматель Илон Маск, купивший компанию Twitter, ранее заявил, что принадлежащая ей одноимённая социальная сеть должна стать честным форумом для людей с различными убеждениями.