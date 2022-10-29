Вашингтон, 29 октября, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Риторика западных стран в отношении России изменилась, что свидетельствует о желании Запада начать переговоры. Такое мнение выразил публицист Тед Снайдер в журнале The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Тридцать членов палаты представителей США от демократов направили Байдену письмо, в котором призвали его начать «инициативные дипломатические усилия и активизировать попытки по формированию приемлемых механизмов прекращения огня», — напомнил обозреватель.

По мнению Снайдера, сам факт появления такого письма свидетельствует об изменении риторики по отношению к России, несмотря на то, что требования, указанные в документе, были отклонены администрацией президента США. Он также напомнил, что глава минобороны Великобритании Бэн Уоллес заявлял о желании снизить напряженность в ситуации вокруг территории бывш. УССР.

Автор считает, что такие намеки могут свидетельствовать о желании Запада начать переговоры с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The Washington Post заявила о необходимости для США начать переговоры с Россией по ситуации вокруг территории б. УССР. По мнению авторов публикации, главе Белого дома Джо Байдену следует продемонстрировать, что он не стремится к уничтожению России и намерен избежать прямого столкновения держав.