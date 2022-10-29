Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 29 октября, 2022, 04:21 — ИА Регнум. В Артеке состоялась торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) — для учеников 9-11 классов. Конкурс «Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «россия — страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи (РДДМ).

Пресс-служба РДДМ Большая перемена, финал в Артеке

Участниками церемонии стали финалисты «Большой перемены», гости финала, ребята-артековцы и школьники из Херсонской области. Открыл церемонию парад победителей «Большой перемены» — 600 старшеклассников из разных регионов России.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко обратился к финалистам: «Сегодня я хочу сказать спасибо всем участникам конкурса, потому что вы все — лучшие из почти четырёх миллионов, и уверен, что у вас вместе все обязательно получится. Мы только что пели гимн нашей страны. Вы — ее наследники, наследники великой истории, и уверен, что пройдет не так много времени, и гимн России будет звучать в честь ваших побед. Я хочу сказать сегодня слова благодарности вашим наставникам, учителям. Неслучайно следующий год в России нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным объявлен Годом педагога и наставника. На протяжении этого финала вы не только соревновались, но и вместе творили, мечтали, создавали будущее, вы проектировали Российское движение детей и молодежи, инициаторами и авторами которого является вы сами. Спасибо вашим родным и близким, потому что даже если они не могли физически быть с вами во время соревнований, они болели за вас. И знаете, в проектах, которые вы приготовили за эти дни в «Артеке», мне очень понравилось выражение, которое предложила одна из команд: «Дети – это серьезно». Дети – это действительно серьезно, потому что вы талантливые, вы ответственные, вы не боитесь мечтать и не боитесь двигаться по направлению к своей мечте!».

Финалистов поздравил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов: «Хочу поздравить всех финалистов и участников «Большой перемены». Мы делаем все, дорогие ребята, чтобы вы могли реализовать себя. У нас прекрасная страна, богатые традиции, у нас замечательная история и великие победы, нам есть, чем гордиться! Но самое главное — это вы. И мы гордимся вашими нынешними и будущими достижениям».

Сергей Кравцов добавил, что именно такие талантливые ребята являются опорой страны.

Министр объявил ТОП-30 школ России по итогам всех этапов «Большой перемены» среди всех возрастных категорий. В число лучших вошли школы из Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Воронежской, Томской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Саратовской, Самарской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Санкт-Петербурга и Москвы. Также одной из лучших была признана школа в селе Гаютино Ярославской области, все 33 ученика которой стали участниками «Большой перемены». Благодаря им, Гаютинская средняя школа, как и другие 29 школ рейтинга «Большой перемены», получат грант в размере двух миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решать, на что направить средства, руководители школ будут вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил финалистов «Большой перемены» и пригласил их познакомиться с природой и людьми севера.

«Ребята, вы — лучшие, яркие, талантливые, абсолютно уверенные в себе. Я убежден, вы поняли в рамках «Большой перемены», что для вас не существует никаких барьеров. На самом деле, все только начинается, впереди вас ждут только успехи. Постарайтесь пронести те впечатления дружбы, взаимопомощи, которые вы здесь почувствовали, здесь в «Артеке», и это обязательно будет вам всю жизнь помогать», — отметил Дмитрий Артюхов.

Дмитрий Артюхов объявил ТОП-5 лучших среди 86 региональных команд «Большой перемены». Деятельность команд оценивалась по количеству проведенных мероприятий, проектных инициатив участников, а также по вовлеченности ребят в события сообщества «Большой перемены». Лучшими стали команды Нижегородской области, Пермского края, Республики Башкортостан, Ставропольского края и Кировской области. Губернатор ЯНАО наградил координаторов этих команд — Арину Кобозеву, Алину Амирову, Амалию Шарипову, Полину Атаеву и Инну Пестову — они смогут отправиться в путешествие в рамках программы развития молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».

Старшеклассников поздравил генеральный директор ОАО РЖД Олег Белозеров: «Рад приветствовать вас на закрытии финала третьего сезона «Большой перемены». Поздравляю всех с этим прекрасным событием! Убежден, что вы повезете домой только самые лучшие воспоминания, заряд энтузиазма и энергии. Очень приятно, что в нашей стране так много активных, талантливых, целеустремленных ребят, готовых экспериментировать, предлагать интересные творческие решения и оригинальные авторские проекты. А самое главное — готовых меняться и менять мир вокруг себя».

Он напомнил, что РЖД ежегодно выступают партнером «Большой перемены» и ждут в своей компании ребят, планирующих связать свою жизнь с железными дорогами.

На церемонии были впервые объявлены абсолютные победители каждого из 12 вызовов конкурса. Они получат уникальные призы от партнеров «Большой перемены» — путешествия по России, поездки на Северный полюс на атомной ледоколе, стажировки в проектах арт-кластера «Таврида», посещение космодрома, поступление в железнодорожные вузы по целевому набору и другие.

Абсолютных победителей вызова «Помни!» наградила Председатель Комитета Государственной Думы РФ по просвещению Ольга Казакова.

«Дорогие ребята, знаете, почему наш народ такой сильный? Потому что у нас самая сильная история. Потому что у нас хорошая память. И вы — участники вызова «Помни!» — доказали, что мы все вместе с вами помним наших героев. А значит, всегда будем сильной страной и сильным народом. Я благодарю каждого из вас, кто работал над проектом в этом вызове. Спасибо вам, ребята! Вместе с вами мы сохраним память миллионов наших героев», — сказала она.

Ребят также поздравила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Менять мир хотят многие, и только у некоторых это получается. Но у нас с вами, в нашей стране, с вашими идеями все получится», — сказала она.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что на финале второго сезона «Большой перемены» ребята обозначили, что они хотят иметь место, где смогут пообщаться, познакомиться и получить помощь, и сегодня центры для подростков открываются по всей стране.

«Дорогие ребята, я хочу поблагодарить вас за смелость. Знаете, как в детстве, в юности, мы обычно думаем: «А почему я? Вот когда вырасту, вот тогда буду нужным и полезным». А вы не боитесь большой перемены прямо сейчас. И пусть не у всех получилось с первого раза, но это уже классный опыт, потому что мы становимся сильными не от побед, а от умения справляться с поражением», — подчеркнула она.

Также к финалистам обратилась генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова: «Дорогие переменовцы, дорогие ребята! Конечно сегодня очень торжественный день, мы поздравляем вас, финалистов, но я хочу вам напомнить, что «Большая перемена» — это 365 дней в году, когда мы ждем вас, когда мы готовы провести вас к вашему будущему, к вашему признанию. «Большая перемена» — это место, где таланту каждого есть место. Я хочу, чтобы каждый из вас помнил, что-то огромное количество людей, наши партнеры, наша страна, которая сегодня создает для вас эти маршруты, это маршруты к тем местам, где вашим талантам место в нашей стране будет всегда».

«Поздравляю всех финалистов и победителей конкурса «Большая перемена». Войти в финал и получить путевку на всю смену в Международный детский центр с легендарной 97-летней историей — это большое достижение. За конкурсную неделю все получили бесценный опыт, знания, возможность проявить себя. И все же главным приобретением стало другое. В команде единомышленников, где всегда поддержат и помогут, вы обрели настоящих друзей. Именно дружба, особенно если она родилась в «Артеке» — ваш самый ценный капитал на всю жизнь. Уверен, с завершением конкурса, для вас все только начинается. «Большая перемена» и «Артек» — это старт в яркую, полную амбициозных планов и побед жизнь. Впереди ещё десять дней насыщенной смены и возможность самореализоваться в творчестве, спорте, погрузиться в артековскую атмосферу и стать частью большой артековской семьи», — отметил директор «Артека» Константин Федоренко .

Руководитель детского центра выразил благодарность организаторам конкурса «Большая перемена» за возможность принять участие в ярких событиях проекта всем участникам 12 смены.

В церемонии принял участие директор Всероссийский детский центр «Орленок» Александр Джеус.

«Подумайте только, весь мир сейчас «Большая перемена», Россия становится еще более великой, еще более значимой, более классной страной для жизни. И вы эти перемены делаете. Вперед, «Большая перемена»!», — обратился он к финалистам.

Участники церемонии зачитали трогательные письма, которые написали финалисты «Большой перемены» российским военным на фронт в рамках проекта «МЫВМЕСТЕ. Дети».

На сцене «Артек-Арены» для ребят выступили народный артист России Олег Газманов, резидент арт-кластера «Таврида», чемпион России по рэп-фристайлу Тема Куба, автор и исполнитель песен Стас Море, большой сводный хор «Артека», наставник «Большой перемены» Михаил Громов, выпускница «Большой перемены» Аня Клюква и другие участники конкурса.

Поздравление финалистов направили российские космонавты Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находящиеся на Международной космической станции.

«Став финалистами, вы уже одержали самую главную победу — победу над собой. Ведь вы не побоялись сделать первый шаг навстречу своей мечте. Мы желаем вам не останавливаться в своем стремлении расти, развиваться и постоянно учиться новому. Помните, что Россия — страна безграничных возможностей, необъятных как космос! Ваш успех только в ваших руках. Мы в вас верим и поддерживаем в стремлении менять мир к лучшему», — сказала Анна Кикина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский конкурс «Большая перемена» — самый массовый проект для детей и подростков в современной России. В 2022 году к конкурсу присоединились 3 944 622 человека, среди которых 1 555 945 старшеклассников, 1 495 551 ученик 5-7 классов и 732 512 студентов колледжей. Среди финалистов всех возрастных категорий в конкурсе приняли участие 44% мальчиков и 56% девочек.

Победителями «Большой перемены» среди учеников 11 классов стали 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 9-10 классов — по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

За новый конкурсный период «Большой перемены» увеличилось количество взрослой аудитории сообщества. В 2022 году к наставничеству присоединились более 40 тысяч новых педагогов-наставников. Так, на сегодняшний день в сообществе состоят около 160 тысяч активных педагогов. Педагоги-наставники победителей конкурса среди старшеклассников получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Кроме того, проектах сообщества «Большой перемены» постоянно участвуют 5 641 семья.