Вашингтон, 29 октября 2022, 04:16 — REGNUM Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил 28 октября о восстановлении учётных записей тех пользователей социальной сети Twitter, действие аккаунтов которых было приостановлено по сомнительным причинам.
Отвечая на вопрос пользователя Михайлы Петерсон, спросившей, сможет ли Маск вернуть доступ к аккаунту её отца, владелец Twitter оставил поясняющий комментарий.
«Все те, чьи [аккаунты] были приостановлены по незначительным или сомнительным причинам, будут освобождены из тюрьмы Twitter», — уточнил Маск на своей странице в соцсети.
Бизнесмен не уточнил, какие именно причины блокировки учётной записи будут причислены модераторами Twitter к незначительным или сомнительным.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск обещал создать совет по модерации контента в социальной сети. При этом он уточнил, что никаких серьёзных решений по восстановлению аккаунтов до начала работы совета предприниматься не будет.
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