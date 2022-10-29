Вашингтон, , 04:16 — REGNUM Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил 28 октября о восстановлении учётных записей тех пользователей социальной сети Twitter, действие аккаунтов которых было приостановлено по сомнительным причинам.

Илон Маск Trevor cokley

Отвечая на вопрос пользователя Михайлы Петерсон, спросившей, сможет ли Маск вернуть доступ к аккаунту её отца, владелец Twitter оставил поясняющий комментарий.

«Все те, чьи [аккаунты] были приостановлены по незначительным или сомнительным причинам, будут освобождены из тюрьмы Twitter», — уточнил Маск на своей странице в соцсети.

Бизнесмен не уточнил, какие именно причины блокировки учётной записи будут причислены модераторами Twitter к незначительным или сомнительным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск обещал создать совет по модерации контента в социальной сети. При этом он уточнил, что никаких серьёзных решений по восстановлению аккаунтов до начала работы совета предприниматься не будет.

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