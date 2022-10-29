Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, , 04:11 — REGNUM Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко высоко оценил предложение участников финала конкурса «Большая перемена», прошедшего в Артеке, о развитии Российского движения детей и молодежи (РДДМ).

Сергей Кириенко Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Сейчас ребята показывали свои проекты, и одно из отличий в этот раз происходящего финала «Большой перемены», что очень многое посвящено создаваемому Российскому движению детей и молодежи. Ребята сами его проектируют, готовят программы, слоганы, значки и множество идей. Один из слоганов у ребят сейчас звучал: «Дети — это серьезно». Знаете, это действительно серьезно — степень содержательности, глубины, того, что они предлагают, степень искренности и такой вовлеченности самих ребят», — рассказал журналистам Сергей Кириенко.

Проект «МыВмести. Дети», который уже реализуется Российским движением детей и молодежи внутри проекта #МЫВМЕСТЕ, который помогает семьям участников специальной военной операции, помогает самим ребятам [бойцам] на передовой. С одной стороны, чем здесь могут помочь дети? А уже более двухсот семидесяти тысяч писем участники «Мы вместе — дети» направили бойцам на передовую. И я знаю, что многих ребят на передовой, у которых эти письма хранятся в нагрудном кармане, или очень часто висят рядом со спальным местом, просто как напоминание за что сегодня ребята воюют, кого они защищают. Более ста тысяч писем уже доставлено на передовую народным фронтом и штабами #МЫВМЕСТЕ», — продолжил Сергей Кириенко.

По его словам, дети участвуют в работе центров гуманитарной помощи, которые направляют помощь и поддержку бойцам и помогают сегодня семьям участников специальной военной операции.