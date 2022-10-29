Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Соединенные Штаты могут использовать и другие инструменты, помимо санкций, чтобы наказать Иран за поставки вооружений, заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер. Мы собираемся делать то, что в конечном счете отвечает нашим интересам», — заявил он.

Прайс подчеркнул, что Вашингтон готов использовать любые инструменты, чтобы оказывать давление на Тегеран при необходимости. Он добавил, что США обеспокоены деятельностью Ирана по созданию баллистических ракет, ядерной программой республики, а также поставками вооружений другим странам и организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Исламская Республика не намерена менять свою позицию по ситуации вокруг территории бывш. УССР. Он подчеркнул, что Иран не поставляет оружие какой-либо из сторон.