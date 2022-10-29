Бастия, Франция, , 04:00 — REGNUM Два природных пожара, которые бушуют на Корсике из-за засухи и аномально теплой погоды, охватили территорию общей площадью 410 га, сообщила в пятницу газета Figaro.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Они вспыхнули в департаменте От-Корс еще 23 октября и уже слились в один. Борьбу с пожарами ведут вертолет и около 50 человек. Они испытывают сложности с тушением из-за характера распространения огня.

Пожары на Корсике ухудшили ситуацию с загрязнением воздуха на фоне наступления на остров пыльного облака из пустыни Сахара.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября власти Франции объявили о выделении еще 400 млн евро на тушения природных пожаров, которые бушуют в республике.

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