Москва, 29 октября, 2022, 03:57 — ИА Регнум. В здании МИД России на Смоленской площади 28 октября открылась выставка «Уроки истории. Помнит мир спасённый?», подготовленная Центральным музеем Вооружённых сил (ВС) РФ при активном участии и поддержке внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Выставка Центрального музея ВС РФ «Уроки истории. Помнит мир спасённый?» в МИД РФ

В церемонии открытия экспозиции, которая будет работать в министерстве до 10 ноября, после чего переместится в музей, приняли участие заместитель главы МИД Сергей Вершинин и директор Центрального музея ВС РФ Александр Никонов.

пресс-служба Минобороны РФ «Уроки истории. Помнит мир спасённый?» — фотодокументальная экспозиция, рассказывающая о том, что вопреки определённым негативным тенденциям, в самых разных уголках мира по-прежнему помнят и чтят подвиг советского солдата, совершённый им в годы Второй мировой войны».

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