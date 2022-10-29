Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, , 03:56 — REGNUM Финалисты и участники проекта «Большая перемена», а также Российского движения детей и молодежи, провели интерактивную презентацию «Развития движения глазами детей» и подвели промежуточные итоги совместной работы.

Гурзуф Kremtrek.ru

Амбассадоры Всероссийского конкурса соавторов — участники проекта «Большая перемена» — представили самые популярные идеи названия, атрибутов и традиций движения, предложенные детьми со всей страны. Участники разработки концепции движения презентуют идеи по миссии, принципам, целям и задачам Российского движения детей и молодежи. Дети, принявшие участие в работе креативного кампуса АНО «Национальные приоритеты» провели презентацию концепций будущего бренда детского движения, рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.