В "Артеке" обсудили развитие Российского движения детей и молодежи
Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 29 октября, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Финалисты и участники проекта «Большая перемена», а также Российского движения детей и молодежи, провели интерактивную презентацию «Развития движения глазами детей» и подвели промежуточные итоги совместной работы.
Амбассадоры Всероссийского конкурса соавторов — участники проекта «Большая перемена» — представили самые популярные идеи названия, атрибутов и традиций движения, предложенные детьми со всей страны. Участники разработки концепции движения презентуют идеи по миссии, принципам, целям и задачам Российского движения детей и молодежи. Дети, принявшие участие в работе креативного кампуса АНО «Национальные приоритеты» провели презентацию концепций будущего бренда детского движения, рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.