Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 29 октября, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Финалисты и участники проекта «Большая перемена», а также Российского движения детей и молодежи, провели интерактивную презентацию «Развития движения глазами детей» и подвели промежуточные итоги совместной работы.

Kremtrek.ru Гурзуф

Амбассадоры Всероссийского конкурса соавторов — участники проекта «Большая перемена» — представили самые популярные идеи названия, атрибутов и традиций движения, предложенные детьми со всей страны. Участники разработки концепции движения презентуют идеи по миссии, принципам, целям и задачам Российского движения детей и молодежи. Дети, принявшие участие в работе креативного кампуса АНО «Национальные приоритеты» провели презентацию концепций будущего бренда детского движения, рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

«Говоря о детском движении, у нас многое посвящено проектированию и развитию детского движения. У ребят огромное количество интересных предложений. У нас было четыре финальные презентации и хочется все четыре реализовать. Потому что все содержат в себе хорошие, интересные, яркие предложения. Самое главное — идеи, которые ребята дают, они уже работают. Многое из того, что в прошлом-позапрошлом году предлагали участники «Большой перемены», сейчас уже реализовывается». Очень много предложений у ребят, что меня порадовало, не про себя, а про своих родителей, наставников. Ребята предлагали очень интересные проекты и в «Большой перемене», и в Детском движении, которые вовлекают родителей вместе с детьми. Кстати, на платформе «Большой перемены» сейчас более 160 000 родителей, которые вместе с детьми вовлечены в постоянную работу. И «добрые субботы», и волонтерская деятельность, и то же движение «Мы вместе», — подчеркнул Сергей Кириенко.