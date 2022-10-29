Симферополь, 29 октября, 2022, 03:48 — ИА Регнум. В рамках проведения финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» на базе МДЦ «Артек» состоялась встреча советников директоров школ по воспитанию с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым.

Kremtrek.ru Гурзуф

Участниками встречи стали 28 советников директоров школ по воспитанию из Республики Крым и Севастополя.

В числе тем, поднятых в ходе встречи, были итоги реализации и направления развития проекта «Навигаторы детства», тематическое наполнение внеурочных занятий «Разговоры о важном», программа «Орлята России» как новый инструмент развития системы наставничества, а также событийное и проектное наполнение программы Года педагога и наставника — 2023.

«Уже сформирован набор мероприятий, которые будут обсуждаться в ближайшее время на заседании оргкомитета Года педагога и наставника. Эти события должны будут коснуться каждой школы, каждого детского сада, каждой организации дополнительного образования, каждого колледжа нашей страны», — сказал Сергей Кравцов .

На встрече также обсуждалось развитие в образовательных организациях центров детских инициатив (ЦДИ), являющихся симбиозом рекреационной зоны и детского проектного офиса в составе школьной инфраструктуры. На площадке ЦДИ возможно проведение не только внеклассных мероприятий, встреч, организация работы актива ученического самоуправления, но и подготовка и реализация социально-значимых проектов, акций, флешмобов и т.п.

Участники встречи отметили, что ЦДИ должен стать территорией совместного творчества детей и взрослых, информационным хабом, аккумулирующим всю информацию, связанную с вопросами воспитания, формирования активной жизненной позиции, жизненной цели, мировоззрения ребенка.

Во встрече приняли участие депутат Государственной Думы Ольга Казакова, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» (РДЦ) Александр Кудряшов, директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.